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أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بأزمة إيفرغراند ونتائج متفاوتة للشركات

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بأزمة إيفرغراند ونتائج متفاوتة للشركات

شركات التعدين وصناعة السيارات والشركات الصناعية في مقدمة الأسهم المتراجعة

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بمعنويات سلبية نتجت عن تجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين ونتائج أرباح فصلية متفاوتة.

انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%، متراجعا عن أعلى مستوى في 6% أسابيع. وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن فشل بيع أصول بقيمة 2.6 مليار دولار في شركة إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري المثقلة بالديون.

وكانت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والشركات الصناعية في مقدمة الأسهم المتراجعة تزامنا مع تنامي القلق بشأن مجموعة من نتائج أرباح الشركات تعلن اليوم الخميس وفي الأسابيع المقبلة.

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ونزل سهم إيه.بي.بي السويسرية للهندسة والتكنولوجيا 3.4% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية في أعقاب تحذير من نقص مكونات.

وتراجع سهم إيه.بي فولفو 2.1% على الرغم من أن الأرباح فاقت التوقعات، لكنها حذرت من أن استمرار نقص الرقائق عرقل الإنتاج في الشركة المصنعة للشاحنات.

وانخفض سهم باركليز 0.6% على الرغم من تحقيق البنك البريطاني أداء قويا في الربع الثالث.

وصعد سهم يونيليفر 1.2% بعد أن حققت شركة السلع الاستهلاكية نموا للمبيعات فاق التوقعات في الربع الثالث برغم رفع الأسعار في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من التكاليف.

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