تغطية اكتتاب المؤسسات في "العربية للتعهدات" 126.6 مرة.. سعر الطرح 100 ريال 

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تمت تغطية الطرح بـ 126.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، حيث بلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة ما مجموعه تقريباً 189.9 مليار ريال.

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وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وانتهت في الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

وأفاد البيان بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي والتي ستستمر حتى يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

وأوضح أنه تم تخصيص 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وكانت الشركة قد حددت النطاق السعري للطرح بين 90 - 100 ريال للسهم الواحد.

وتطرح الشركة 15 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل نسبة 30% من رأسمالها، وسيتم بيعها من المساهمين عبد الإله عبد الرحمن الخريجي وشركة مجموعة المهندس القابضة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المشاركة، 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.499 مليون سهم.