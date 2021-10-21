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"وول ستريت" تغلق مرتفعة مع تهدئة تقارير الأرباح مخاوف المستثمرين

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بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق مرتفعة مع تهدئة تقارير الأرباح مخاوف المستثمرين

رويترز

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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، أمس الأربعاء، مع تهدئة تقارير عن تحقيق الشركات أرباحا في الربع الثالث، لمخاوف المستثمرين على الرغم من استمرار مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.

صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 17.14 نقطة، بما يعادل 0.38%، ليغلق على 4536.77 نقطة. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 157.95 نقطة أو 0.45% إلى 35615.26 نقطة.

أما مؤشر ناسداك المجمع فغرد خارج سرب الرابحين، إذ انخفض 6.25 نقطة توازي 0.05%، ليختتم التعاملات مسجلا 15121.68 نقطة.

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