أسهم أوروبا تفتتح على صعود بدعم من إيفرغراند والأرباح القوية

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الجمعة على ارتفاع، إذ تلقت المعنويات العالمية دفعة من مدفوعات الفائدة التي سددتها مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون على نحو غير متوقع، في حين قدمت الأرباح القوية لشركة لوريال ومكاسب أسهم التكنولوجيا مزيدا من الدعم.

زاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن تحويل شركة التطوير العقاري الصينية أموالا لسداد فائدة على سندات دولارية، قبل أيام من انتهاء مهلة كانت ستدخل الشركة المتعثرة في عجز رسمي عن السداد.

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وكان مؤشر السلع الأوروبية الشخصية والمنزلية ومؤشر أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين، وارتفع كل منهما بنحو 0.7%.

وصعدت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل 5.4%، بعد أن أعلنت عن نمو قوي للأرباح بفضل الطلب على منتجاتها الفاخرة والنمو في الصين.

في المقابل، هبط سهم رينو الفرنسية 1.2%، بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن خسائر الإنتاج هذا العام ستكون أكبر بكثير من التوقعات السابقة بسبب النقص العالمي في الرقائق.

