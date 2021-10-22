الدولار يتجه لتسجيل ثاني هبوط أسبوعي

تراجع الدولار أمام العملات المنافسة اليوم الجمعة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد، ما دعم الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأميركي والدين الحكومي.

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ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار تسجيل تراجع لثاني أسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أميركي، لينزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الخميس.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1627 دولار، في حين حام الين قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدولار 114.01 ين، مقارنة مع 114.69 في وقت سابق من الأسبوع، وهو المستوى الأدنى في أربع سنوات.