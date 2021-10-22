.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضعف الدولار يقود الذهب إلى رابع جلسة من المكاسب

  • الخط
الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

ضعف الدولار يقود الذهب إلى رابع جلسة من المكاسب

عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، مدعوما بضعف الدولار، في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792
دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.

الدولار يتجه لتسجيل ثاني هبوط أسبوعي أسواق المال الدولار الدولار يتجه لتسجيل ثاني هبوط أسبوعي

قال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: "هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار"، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7% إلى 24.30 دولار للأوقية، في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على
التوالي. وقفز البلاتين 0.9% إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2011.59 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
علاقة بين السماعات والسرطان.. مفاهيم خاطئة أم حقائق مسكوت عنها؟ علاقة بين السماعات والسرطان.. مفاهيم خاطئة أم حقائق مسكوت عنها؟
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي
قبل أن تذهب
بيلاروسيا ترد على العقوبات الأوروبية بسلاح اللاجئين
بيلاروسيا ترد على العقوبات الأوروبية بسلاح اللاجئين
اكتشف المزيد