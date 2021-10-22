ضعف الدولار يقود الذهب إلى رابع جلسة من المكاسب
عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، مدعوما بضعف الدولار، في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792
دولارا.
ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.
قال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: "هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار"، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7% إلى 24.30 دولار للأوقية، في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على
التوالي. وقفز البلاتين 0.9% إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2011.59 دولار.