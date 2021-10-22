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موجة خسائر تضرب العملات المشفرة.. 30 مليار دولار تبخرت من "بيتكوين" في ساعات

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عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

موجة خسائر تضرب العملات المشفرة.. 30 مليار دولار تبخرت من "بيتكوين" في ساعات

بعد تراجعها 3%

القاهرة - خالد حسني

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تحولت العملات المشفرة إلى الخسائر بعد سلسلة مكاسب طويلة سجلت فيها السوق مستويات قياسية تاريخية. وفيما اكتست شاشات التداول باللون الأحمر، سجلت "بيتكوين" خسائر إجمالية تجاوزت 30 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما بلغت الخسائر المجمعة للسوق نحو 13.3 مليار دولار.

على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد سجلت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية تراجعاً بنسبة 0.5% لتخسر السوق نحو 13.3 مليار دولار، بعدما نزلت من مستوى 2608.3 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 2595 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت "بيتكوين" تراجعاً بنسبة 3% فاقدة نحو 1977 دولارا بعدما هوى سعرها من مستوى 65139 دولارا في صباح تعاملات أمس، إلى مستوى 63162 دولارا في تعاملات اليوم. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 2.46% فاقدة نحو 30.1 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت من مستوى 1221.3 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1191.2 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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كانت "بيتكوين" قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال التعاملات الماضية، بعدما تجاوزت 67 ألف دولار، عقب بدء تداول أول صندوق للعقود الآجلة للعملة المشفرة. لكن محللين شككوا في التأثير المحتمل لهذه الخطوة على تدفقات الاستثمار في هذه العملة.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني بين أكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 8.7% مقابل خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.9%، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 4151 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 490.1 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 3.25%، مع تراجع بنسبة 3.5% خلال الساعات الماضية ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 480.32 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 80.19 مليار دولار.

واستقر سعر عملة "تيزر" عند مستوى 1 دولار، كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 69.61 مليار دولار.

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