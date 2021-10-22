"إي فاينانس" تتصدر الشركات الأكثر نشاطاً في بورصة مصر

على الرغم من بدء التداول عليه يوم الأربعاء الماضي، تمكن سهم شركة "إي فاينانس" من تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

جاء سهم "إي فاينانس" في صدارة أكثر 10 أسهم نشاطاً بحجم تداول بلغ 100.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول عند 2.012 مليار جنيه. تلاه سهم البنك التجاري الدولي – مصر بحجم تداول بلغ 15.6 مليون ورقة، وقيمة تداول عند 740 مليون جنيه.

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وفي المركز الثالث، جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بحجم تداول بلغ 53.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول عند 266.4 مليون جنيه. وحل سهم شركة ""فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في المركز الرابع بحجم تداول 12.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول عند 207.2 مليون جنيه.

كما جاء سهم شركة حديد عز في المركز الخامس بحجم تداول عند 11.6 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت 176.1 مليون جنيه. تلاه في المركز السادس سهم شركة "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 14.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول عند 127 مليون جنيه. وفي المركز السابع جاء سهم شركة "جي بي أوتو" بحجم تداول 26.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول عند 117.1 مليون جنيه.

في المركز الثامن جاء سهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بحجم تداول 8.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول عند 107.1 مليون جنيه. وفي المركز التاسع حل سهم شركة "إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 15.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 104.4 مليون جنيه.

وحل سهم شركة "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" في المركز العاشر، بحجم تداول بلغ 1.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول عند 100.4 مليون جنيه.