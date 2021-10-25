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أسهم اليابان تغلق على انخفاض بسبب ضعف الأرباح

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بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على انخفاض بسبب ضعف الأرباح

الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من بين الأكثر تراجعا

طوكيو - رويترز

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انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الاثنين بعد أرباح مخيبة للآمال، وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من بين الأكثر تراجعا مقتفية أثر الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية نتيجة ضعف الأرباح والمخاوف بشأن تقليص برنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ونزل نيكاي 204 نقاط أو 0.71% ليغلق عند 28600.41 نقطة وكان قد نزل خلال الجلسة إلى ما دون 28500 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في عشرة أيام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 1995.42 نقطة.

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وخسرت أسهم أشباه الموصلات 0.94%، فتراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 1.2%، وهبط سهم سكرين هولدنجز 2%، بعد تراجع مؤشر ناسداك الأميركي يوم الجمعة على خلفية تقارير فصلية مخيبة للآمال من سناب وإنتل كورب.

وكانت ريكروت هولدنجز من بين الأسهم الأكثر ربحا على مؤشر توبكس بينما تراجع سهم سوفت بنك 3.37%.

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