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الدولار عند أدنى مستوى في شهر بعد تصريحات الفيدرالي حول الفائدة

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الدولار عند أدنى مستوى في شهر بعد تصريحات الفيدرالي حول الفائدة

رويترز

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انخفض الدولار اليوم الاثنين، حيث يزن التجار احتمالية تسريع التضخم لوتيرة رفع أسعار الفائدة خارج الولايات المتحدة، مع التركيز على أسعار السلع الأساسية وبيانات النمو الأميركية واجتماعات البنوك المركزية المقبلة في أوروبا واليابان وكندا.

دفع الانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إنه لم يحن الوقت بعد للبدء في رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت العملة الأميركية بنحو 0.2٪ مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وبحوالي 0.1٪ إلى 1.1659 دولار لكل يورو. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ إلى 93.483. كما تراجع الين، الذي قفز يوم الجمعة، بشكل طفيف إلى 113.63 للدولار.

جاءت تصريحات باول في وقت قام المستثمرون بتسعير رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل. مع ذلك فقد بدأوا في تقليص المراكز الطويلة للدولار في انتظار أن تتحرك البنوك المركزية الأخرى في وقت أقرب.

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