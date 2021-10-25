الذهب يصعد ويقترب من مستوى 1800 دولار مع تراجع الدولار

حومت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار الهام اليوم الاثنين، مدعومة بنزول الدولار في الوقت الذي يعكف المستثمرون فيه على تقييم رد فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي المحتمل على الضغوط التضخمية بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، وفي سياق مراقبة تشديد السياسة النقدية على المستوى الأوروبي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.81 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %، إلى 1797.20 دولار.

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توقع المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة "أوربكس" محمد المريري، في مقابلة مع "العربية" أن يكون المركزي البريطاني هو الأقرب لبدء تشديد سياسته النقدية، وبالتالي رفع الفائدة، وإنهاء برامج التحفيز، بما يؤثر على أداء الأسواق المالية.

ويوم الجمعة، ارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر أيلول، قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأميركي البدء في خفض مشترياته من الأصول، بحسب وكالة "رويترز".

وقال كايل رودا محلل الأسواق في آي.جي "يشهد الذهب بعض الزخم قصير الأجل، إذ يبحث بعض المستثمرين عن تحوط ضد التضخم ويرون أن الذهب من الأشياء المحتملة التي توفر ذلك"، مضيفا أن 1830 دولارا مستوى مقاومة رئيسي إذا تجاوز الذهب 1800 دولار.

لكن على المدى الطويل، قال رودا إن مسار الذهب يتوقف بشكل أساسي على كيفية تصرف البنوك المركزية لاحتواء التضخم.

غالبا ما يُعتبر الذهب تحوطا من التضخم، لكن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة يرفعان عوائد السندات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %، إلى 24.43 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 %، إلى 1042.23 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 %، إلى 2033.21 دولار.