تقرير: طفرة الاكتتابات القادمة في السوق السعودية بدأت للتو

قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن سوق الاكتتابات العامة الأولية في السعودية شهد نشاطاً متزايداً بعد العام 2019، بسبب رئيسي من تعافي الاقتصاد وإدراج المملكة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وقامت هيئة السوق المالية بعدة مبادرات يتوقع أن تعمل على زيادة الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، حيث يؤكد الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي على هذا النمو السريع.

وأضافت الجزيرة كابيتال في تقرير حديث لها، أن هيئة السوق المالية تقوم بمراجعة ما يقارب 45 طلباً للاكتتاب العام الأولي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع مستوى النشاط بشكل أكبر في الأرباع القادمة في سوق الاكتتابات العامة الأولية.

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وأوضحت أن الطرح الحالي للاكتتابات العامة الأولية والهدف الطموح المحدد في برنامج رؤية السعودية 2030 إلى بدء طفرة الاكتتابات الأولية في السعودية للتو.

ارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية في السوق المالية السعودية هذا العام وأدرجت 6 شركات في السوق الرئيسي منذ بداية العام حتى تاريخه مقابل 3 شركات في العام 2020، وكان هناك طرح عام أولي واحد في السوق الموازية من بداية العام 2021 حتى تاريخه، و7 إدراجات مباشرة.

وبلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية في السوق الرئيسي ما قيمته 10 مليارات ريال وكانت هناك استجابة جيدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات لجميع طروحات الاكتتاب، وبلغت معدلات تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب من 300% إلى 3,300% بينما كانت مكاسب الإدراج مرتفعة أيضاً بشكل كبير لمعظم الشركات.

وذكرت الجزيرة كابيتال، أن اهتمام المستثمرين بالطروحات الأولية للأسهم استمر، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات الاكتتاب بعد الإدراج، وحققت معظم الشركات المدرجة في العام 2021 عوائد مرتفعة منذ الإدراج، وحققت الخريف لتقنية المياه والطاقة أعلى عائد عند 71.9% تليها شركة ذيب عند 63% ثم شركة تنمية عند 57% وشركة سلوشنز عند 43.7% وشركة أكوا باور عند 23.4% وكانت العوائد المرتفعة بدعم من النظرة العامة الإيجابية في سوق الأسهم السعودية وتحسن التوقعات الاقتصادية.

وفقا للنشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وافقت الهيئة على إجمالي 10 طروحات اكتتاب عام أولي على السوق الرئيسي 4 وسوق "نمو" 6 خلال النصف الأول من 2021، وهناك العديد من الطلبات التي تخضع لمراجعة هيئة السوق المالية.

وقالت الجزيرة كابيتال إنه وفقاً لوكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام فإنه يقوم بمراجعة 45 طلبا تم استلامها حتى نهاية النصف الأول 2021 من الشركات التي تنوي إدراج أسهمها في السوق الرئيسي، وتتضمن أحدث موافقة للاكتتاب العام من هيئة السوق المالية شركة النايفات للتمويل طرح 35%، وشركة الشرق المتكاملة للأنابيب 30%، بالإضافة إلى شركة المنجم للأغذية 30%.

وأوضحت الجزيرة كابيتال أن الارتفاع في طروحات الاكتتاب العام الأولي في السوق السعودية كان بدعم من عدة عوامل مثل تحسن معنويات السوق وجاذبيتها وزيادة الاستثمار الأجنبي والتغيرات التنظيمية.

وتابعت: "يشير الطرح الحالي للاكتتابات العامة الأولية إلى إمكانية توقع المستثمرين استمرار طرح عدة اكتتابات جديدة في الأرباع القليلة القادمة، نتيجة استمرار التفاؤل في السوق بدعم من عمليات الإدراج الجديدة في المملكة".