مع أداء قوي للبتروكيماويات.. مؤشر سوق السعودية يغلق قرب 11900 نقطة

وصف رئيس قسم الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، نتائج الشركات بسوق الأسهم السعودية، بأنها تعكس أداء قويا لشركات البتروكيماويات باستثناء شركة "ينساب".

ومع إعلان نتائج قوية لشركة "كيان" توقع غلام في مقابلة مع "العربية" أن تواصل شركات البتروكيماويات السعودية الأداء القوي، موضحا أن أسعار المنتجات صعدت بنسبة أكبر من ارتفاع أسعار اللقيم المرشحة للمزيد من صعود أسعار النفط.

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وأشار إلى تقديرات الأهلي كابيتال، لنتائج "سابك للمغذيات الزراعية" لتصل إلى 1.1 مليار ريال بارتفاع 200% عن السنة السابقة مع وصول أسعار اليوريا 800 دولار للطن.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعاً 0.35% ليكسب 41.79 نقطة، ويقفل عند مستوى 11889.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وكهرباء السعودية، وأنابيب السعودية، والخزف السعودي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معادن، والتصنيع، ومكة، وسايكو، وإكسترا، فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و3.80%.

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، والتصنيع، وأملاك، وكهرباء السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، أملاك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 547.08 نقطة، ليقفل عند مستوى 23865.06 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1293 صفقة.