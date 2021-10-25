وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب أرباح كبرى شركات التكنولوجيا

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا ذات الثقل هذا الأسبوع، في حين قفز سهم باي بال بعدما قالت الشركة إنها ليست مهتمة بشراء بنترست.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.60 نقطة، بما يعادل 0.04%، إلى 35692.62 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.79 نقطة، أو 0.19%، إلى 4553.69 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.72 نقطة، أو 0.35%، إلى 15142.92 نقطة.