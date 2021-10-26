.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح الشركات تقود "إس أند بي 500" و"داو جونز" إلى مستويات قياسية

  • الخط
بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
وول ستريت

أرباح الشركات تقود "إس أند بي 500" و"داو جونز" إلى مستويات قياسية

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلق المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الاثنين، وسط أجواء تفاؤل بشأن موسم أرباح الشركات للربع الثالث من العام، بينما تستعد شركات كبرى في عدة قطاعات للإعلان عن نتائجها هذا الأسبوع.

وبينما سجل داو جونز وستاندر أند بورز مستويات مرتفعة جديدة، فإن مؤشر ناسداك أظهر أداء أفضل منهما في الجلسة بدعم من مكاسب قوية لأسهم تسلا وبايبال، لكنه ما زال منخفضا 1% عن مستواه القياسي.

قفزت أسهم تسلا إلى مستويات مرتفعة جديدة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة التريليون دولار، بعد أن قدمت شركة هرتز لتأجير السيارات طلبية لشراء 100 ألف سيارة تسلا، بينما رفع بنك مورغان ستانلي المستوى المستهدف للسهم إلى 1200 دولار من 900 دولار.

"تسلا" تتخطى "فيسبوك" لتصبح خامس أكبر شركة عامة في أميركا شركات تسلا "تسلا" تتخطى "فيسبوك" لتصبح خامس أكبر شركة عامة في أميركا

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 66.76 نقطة، أو 0.19%، إلى 35743.78 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 21.58 نقطة، أو 0.48%، ليغلق عند 4566.48 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 136.51 نقطة، أو 0.9%، إلى 15226.71 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية فيديو لايحتمل.. 10 كلاب تنهش طفلا في شمال السعودية
قبل أن تذهب
ما الخلافات التي سبقت إجراءات البرهان في السودان؟
ما الخلافات التي سبقت إجراءات البرهان في السودان؟
اكتشف المزيد