أرباح الشركات تقود "إس أند بي 500" و"داو جونز" إلى مستويات قياسية

أغلق المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الاثنين، وسط أجواء تفاؤل بشأن موسم أرباح الشركات للربع الثالث من العام، بينما تستعد شركات كبرى في عدة قطاعات للإعلان عن نتائجها هذا الأسبوع.

وبينما سجل داو جونز وستاندر أند بورز مستويات مرتفعة جديدة، فإن مؤشر ناسداك أظهر أداء أفضل منهما في الجلسة بدعم من مكاسب قوية لأسهم تسلا وبايبال، لكنه ما زال منخفضا 1% عن مستواه القياسي.

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قفزت أسهم تسلا إلى مستويات مرتفعة جديدة لتتجاوز القيمة السوقية للشركة التريليون دولار، بعد أن قدمت شركة هرتز لتأجير السيارات طلبية لشراء 100 ألف سيارة تسلا، بينما رفع بنك مورغان ستانلي المستوى المستهدف للسهم إلى 1200 دولار من 900 دولار.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 66.76 نقطة، أو 0.19%، إلى 35743.78 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 21.58 نقطة، أو 0.48%، ليغلق عند 4566.48 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 136.51 نقطة، أو 0.9%، إلى 15226.71 نقطة.