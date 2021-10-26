أسهم أوروبا تصعد بدعم نتائج أعمال إيجابية

ارتفعت الأسهم الأوروبية نحو أعلى مستوياتها اليوم الثلاثاء، إذ زاد التفاؤل العام بشأن موسم نتائج أعمال الربع الثالث بدعم النتائج القوية ليو.بي.إس وريكيت بينكيزر وغيرهما.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية، متلقيا دعما من ارتفاعات قياسية جديدة للمؤشرات في وول ستريت.

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وارتفع قطاع الخدمات المالية بنحو 1% مع ارتفاع سهم أكبر مدير للثروات في العالم يو.بي.إس 2.4% بعد أن حقق أفضل نتائجه الفصلية منذ 2015.

وتدعم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بقفزة لسهم مجموعة وريكيت بينكيزر لتصنيع منتجات التنظيف 5.8% بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وتجاوزت تقديرات مبيعات الربع الثالث من العام.