.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع طفيف للدولار قبيل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع الجاري

  • الخط
الدولار الأميركي
الدولار
الدولار

ارتفاع طفيف للدولار قبيل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع الجاري

صعد مؤشر الدولار بأقل من 0.1% عند مستوى 93.913

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

افتقرت أسواق العملات لاتجاه واضح في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، لكن أغلب الأسعار لم تشهد تغيرا يذكر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة هذا الأسبوع.

وشهدت أسواق الأسهم تحسنا في الإقبال على المخاطرة بدعم ارتفاع الأرباح، ففتحت الأسهم الأوروبية على زيادة بعد صعود الأسهم في التعاملات الآسيوية.

واستقر مؤشر الدولار مع صعود طفيف بأقل من 0.1% عند مستوى 93.913 في التعاملات الصباحية.

وارتفع الدولار 0.3% أمام الين الياباني وسجل الدولار 114.065 ين وظل قرب 114.695 وهو أعلى مستوياته منذ أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الكندي قبيل اجتماع البنك المركزي الكندي غدا الأربعاء.

واستقر الدولار الأسترالي على 0.7494 دولار وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي عن مستوى 0.75 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.9% إلى 62528.40 دولار، منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد