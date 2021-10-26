ارتفاع طفيف للدولار قبيل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع الجاري

افتقرت أسواق العملات لاتجاه واضح في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، لكن أغلب الأسعار لم تشهد تغيرا يذكر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة هذا الأسبوع.

وشهدت أسواق الأسهم تحسنا في الإقبال على المخاطرة بدعم ارتفاع الأرباح، ففتحت الأسهم الأوروبية على زيادة بعد صعود الأسهم في التعاملات الآسيوية.

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واستقر مؤشر الدولار مع صعود طفيف بأقل من 0.1% عند مستوى 93.913 في التعاملات الصباحية.

وارتفع الدولار 0.3% أمام الين الياباني وسجل الدولار 114.065 ين وظل قرب 114.695 وهو أعلى مستوياته منذ أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الكندي قبيل اجتماع البنك المركزي الكندي غدا الأربعاء.

واستقر الدولار الأسترالي على 0.7494 دولار وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي عن مستوى 0.75 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.9% إلى 62528.40 دولار، منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.