ستاندرد آند بورز 500 وداو يفتحان على ارتفاعات غير مسبوقة

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدعومين بنتائج أعمال إيجابية من شركات، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى نتائج من مايكروسوفت وألفابت في وقت لاحق من اليوم.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.90 نقطة بما يعادل 0.14% إلى 35791.05 نقطة.

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فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.21 نقطة أو 0.27% عند 4578.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 90.80 نقطة أو 0.60% إلى 15317.50 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب، متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.06 دولار للأونصة. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.