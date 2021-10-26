للمرة الأولى.. شركة عالمية تتيح العملات المشفرة للبنوك والمنصات التجارية

وقعت شركة ماستركارد صفقة مع شركة العملات المشفرة Bakkt لإتاحة خيارات التشفير للتجار والبنوك عبر شبكة المدفوعات الخاصة بها، حسبما أعلنت الشركة.

تتمكن البنوك الموجودة عبر شبكة المدفوعات العالمية لماستركارد من تقديم مكافآت العملات المشفرة عبر بطاقات الائتمان والخصم.

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على سبيل المثال، يمكن دفع نقاط المكافآت عبر المشتريات مثل شركات الطيران أو الفنادق بالعملة المشفرة.

كما يتمكن المستهلكون من تحويل العملات المشفرة لدفع ثمن المشتريات والاحتفاظ بالأصول الرقمية من خلال المحافظ عبر منصة Bakkt.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا العام إنها تبدأ بالسماح لحاملي بطاقاتها بإجراء بعض المعاملات عبر عملات رقمية محددة على شبكتها.

كانت الشركة أعلنت في شهر يوليو أنها تعمل مع الشركات الناشئة في مجال التشفير والأصول الرقمية كجزء من جهودها لجعل العملات المشفرة تستخدم على نطاق واسع من قبل المستهلكين.

ويمكن للصفقة مع Bakkt أن توسع بشكل كبير الوصول إلى العملات المشفرة واعتمادها. وتقول الشركة إن هناك حاليًا أكثر من 2.8 مليار بطاقة ماستركارد نشطة وأكثر من 22000 بنك ومؤسسة مالية عبر شبكتها.