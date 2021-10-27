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أسهم أوروبا تتراجع بفعل انخفاض قطاع التعدين وبيانات أرباح متفاوتة

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أسهم أوروبا
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع بفعل انخفاض قطاع التعدين وبيانات أرباح متفاوتة

وكان مؤشر قطاع التعدين الأكثر تراجعاً ونزل 1.4%

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخسائر بعد مخاوف من تدخل الحكومة الصينية أثر على أسعار المعادن، في حين أبقت بيانات أرباح متفاوتة للشركات المستثمرين في حالة حذر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، لكنه استقر أقل بقليل من أعلى مستوى سجله في أغسطس/آب.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية إثر زيادة في العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ومخاوف تنظيمية جديدة في الصين.

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وكان مؤشر قطاع التعدين الأوروبي الأكثر تراجعا ونزل 1.4% متأثرا بانخفاض عقود الصلب الصينية الآجلة، فضلا عن تراجع أسعار المواد الخام بعد تدخل الحكومة لتهدئة أسعار السلع الأولية.

وانخفض سهم دويتشه بنك 2.9% على الرغم من أنه سجل أرباحا فصلية أفضل من المتوقع، بينما هوى سهم كيندرد جروب المدرجة في بورصة السويد والتي تدير خدمات مقامرة عبر الإنترنت 12.7% ليكون الأكثر تراجعا على المؤشر ستوكس 600 بعد إعلان نتائج فصلية.

وعلى الجانب الآخر قفز سهم شنايدر إلكتريك المصنعة للأدوات الكهربائية 3.1% بعد تحقيق نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وصعد سهم تيمينوس السويسرية للبرمجيات 14.1% بعد تقرير ذكر أن شركة "إيه.كيو.تي إيه.بي" في مراحل مبكرة لدراسة تقديم عرض لها.

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