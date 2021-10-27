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الذهب ينخفض بضغط ارتفاع عوائد السندات

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سعر الذهب

الذهب ينخفض بضغط ارتفاع عوائد السندات

سعر الذهب في المعاملات الفورية هبط 0.2% إلى 1789.02 دولار

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب بدرجة أكبر اليوم الأربعاء عن مستوى 1800 دولار، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات للحد من الإقبال على شراء المعدن الأصفر في حين يقيم المستثمرون كيف ستتعامل البنوك المركزية مع الضغوط التضخمية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1789.02 دولار للأونصة منخفضا 1.3% منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1790.80 دولار.

الذهب يصعد ويقترب من مستوى 1800 دولار مع تراجع الدولار أسواق المال الذهب الذهب يصعد ويقترب من مستوى 1800 دولار مع تراجع الدولار

وارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات قليلا مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت كذلك عائدات السندات ذات الآجال الأقصر فزادت عائدات سندات عامين لفترة وجيزة فوق مستوى 0.5% الذي لم تشهده منذ مارس/ آذار 2020.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي المقررة غدا الخميس واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأميركية يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة اليورو قد تمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.03 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1021.52 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2013.28 دولار.

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