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بيتكوين تتراجع بفعل جني الأرباح لكنها بصدد تسجيل أعلى زيادة في 8 أشهر

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بيتكوين
بيتكوين (تعبيرية)
بيتكوين

بيتكوين تتراجع بفعل جني الأرباح لكنها بصدد تسجيل أعلى زيادة في 8 أشهر

صعدت بنحو 35% هذا الشهر

لندن - رويترز

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تراجعت بتكوين اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع لتفقد أكثر من 13 %، لأول مرة منذ أن سجلت أعلى زيادة على الإطلاق، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير/شباط.

ونزلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 3.7 %، إلى 58100 دولار، وهو أقل مستوى لها منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقدت 13%، منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء مسجلة 67016 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى منصة الاستثمار الأسترالية سيتي إندكس، إن الخسائر ترجع إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة.

وصعدت العملة الرقمية بنحو 35 %، هذا الشهر، وإذا حافظت على هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.

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