بيتكوين تتراجع بفعل جني الأرباح لكنها بصدد تسجيل أعلى زيادة في 8 أشهر

تراجعت بتكوين اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع لتفقد أكثر من 13 %، لأول مرة منذ أن سجلت أعلى زيادة على الإطلاق، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير/شباط.

ونزلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 3.7 %، إلى 58100 دولار، وهو أقل مستوى لها منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقدت 13%، منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء مسجلة 67016 دولارا.

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وقال توني سيكامور المحلل لدى منصة الاستثمار الأسترالية سيتي إندكس، إن الخسائر ترجع إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة.

وصعدت العملة الرقمية بنحو 35 %، هذا الشهر، وإذا حافظت على هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.