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سهم أرامكو يقفز 1% بعد توقيع 5 مذكرات تفاهم لمعالجة الانبعاثات

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أسواق الخليج

سهم أرامكو يقفز 1% بعد توقيع 5 مذكرات تفاهم لمعالجة الانبعاثات

أسواق الأسهم الخليجية تتحرك في نطاق ضيق مع تراجع أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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تحركت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج داخل نطاق ضيق في التعاملات المبكرة الأربعاء مع تراجع أسعار النفط.

وهبط المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.4% متأثرا بتراجع بنسبة 9.9% في سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بعد أن سجلت الشركة أمس الثلاثاء تراجعا في أرباحها بالمقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، لكنها تحولت للربحية وحققت أداء قويا بمقارنة سنوية.

وتراجع كذلك سهم سابك للمغذيات الزراعية ‭2.5‬%، في حين هبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 0.5%.

وخالف سهم أرامكو الاتجاه العام وارتفع 1.1% بعد أن وقعت الشركة خمس مذكرات تفاهم في إطار مبادرة لمعالجة انبعاثات ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1% مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.9% قبيل صدور نتائج أعماله.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر سهم شركة فرتيجلوب، المشروع المشترك بين شركة أو.سي.آي المنتجة للكيماويات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 21% عن سعر إدراجه في بورصة أبوظبي في بداية تداوله اليوم الأربعاء.

وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.2% مع زيادة سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.2%.

وارتفع مؤشر الأسهم القطرية 0.4% مع ارتفاع سهم البنك قطر الوطني بنسبة 0.9% وسهم صناعات قطر 0.4%.

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