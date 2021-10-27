كيف تستفيد سوق الصكوك والسندات السعودية من شبكة Euroclear؟

أكد المدير التنفيذي لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، رائد الحميد، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم الأربعاء، أهمية توقيع اتفاق لتسهيل دخول الأجانب لسوق السندات والصكوك السعودية مع Euroclear.

وقال الحميد إن الاتفاقية مهمة لسوق السندات والصكوك المحلي، بما يعني زيادة قاعدة المستثمرين الذين يمكنهم الوصول للسوق السعودي، وبتوقيع الاتفاقية فإن شبكة Euroclear المتواجدة في أكثر من 50 دولة، سيكون من خلالها إتاحة الاستثمار المباشر في سوق السعودية للصكوك والأدوات المالية.

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وتوقع أن تكون لهذه الفئة الجديدة من المستثمرين تدفقات مالية مهمة، بجانب زيادة حجم الإصدارات والطروحات مع توفر هذه الإضافة القيمة لقاعدة جديدة من المستثمرين العالميين.

وأشار إلى سهولة الوصول لسوق الصكوك والسندات السعودية، فكل مستثمر لدى مركز الإيداع الدولي Euroclear سيكون له حق الوصول إلى السوق السعودية.

وكشف أن "أي مستثمر معتمد لدى Euroclear سيتمتع بجميع خدمات أدوات التمويل في السوق السعودية".

وأشار إلى اعتماد هيئة السوق المالية السعودية، تعليمات مراكز الإيداع الدولية في شهر مايو 2021، بهدف تمكين الربط مع مراكز الإيداع الدولية، ليكون السوق المحلي السعودي، سوقا مرتبطا بالأسواق العالمية، والمستثمرين الدوليين، لتكون إضافة مكملة لهذه الأسواق.