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"وول ستريت" تسجل مستويات قياسية جديدة وفيسبوك تكبح المكاسب

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تسجل مستويات قياسية جديدة وفيسبوك تكبح المكاسب

نيويورك - رويترز

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أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء، وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة جديدة، لكن المكاسب انحسرت بفعل هبوط في أسهم فيسبوك في أعقاب الإعلان عن أرباحها الفصلية.

كانت فيسبوك أكبر ضاغط على المؤشرين إس أند بي 500 وناسداك مع هبوط أسهمها بحوالي 4%، لكن المؤشر القياسي تمكن من تسجيل مستوى مرتفع جديد بدعم من مكاسب لأسهم شركات كبرى للتكنوجيا مثل نفيديا وآمازون وأبل.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 13.03 نقطة، أو 0.04% إلى 35754.18 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 8.31 نقطة، أو 0.18%، ليغلق عند 4574.79 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.01 نقطة، أو 0.06%، إلى 15235.72 نقطة.

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