أسهم أوروبا تبحث عن اتجاه وسهم فولكسفاغن يتخلى عن مكاسبه

تفاوت أداء الأسهم الأوروبية دون ظهور اتجاه واضح سواء صعودا أو هبوطا اليوم الخميس، وحذرت بعض شركات صناعة السيارات الرائدة من تضرر الإنتاج بسبب نقص الرقائق، في حين أعلن عدد محدود من الشركات نتائج إيجابية.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01% بعد تراجع الأسهم العالمية عن ارتفاعاتها السابقة على خلفية مشكلات سلاسل الإمدادات العالمية التي تركز الضوء عليها مع إعلان نتائج الشركات.

ونزل سهم فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 2.7% بعد أن خفضت توقعاتها للوحدات التي ستسلمها وأعلنت أرباحا فصلية أقل من المتوقع بسبب النقص العالمي في الرقائق. وهبط مؤشر قطاع السيارات 0.7%.

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وعلى الجانب الإيجابي ارتفع سهم إيرباص 2.8% بعد أن رفعت الشركة المستويات المالية المستهدفة للعام بكامله.