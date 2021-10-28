.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الضعف يطال الليرة التركية ترقباً لتقرير المركزي حول التضخم

  • الخط
الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الضعف يطال الليرة التركية ترقباً لتقرير المركزي حول التضخم

فقدت العملة التركية حوالي 22٪ من قيمتها هذا العام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت الليرة التركية ضعفاً مقابل الدولار، اليوم الخميس، قبل صدور تقرير البنك المركزي عن التضخم الفصلي، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك توقعاته.

واستقرت الليرة التركية عند 9.5250 أمام العملة الأميركية صباح اليوم، متداولة بمستويات أضعف قليلا من إغلاق عند 9.4920. وفقدت العملة حوالي 22٪ من قيمتها هذا العام حتى الآن.

في تقريره الأخير في يوليو، توقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 14.1٪ بنهاية العام. وبلغ معدل التضخم السنوي 19.58٪ في سبتمبر.

الين واليورو تحت الضغط قبيل اجتماعات البنوك المركزية أسواق المال عملات أجنبية الين واليورو تحت الضغط قبيل اجتماعات البنوك المركزية

وتوقع إنفر إركان، كبير الاقتصاديين في تيرا يتريم، مراجعة تصاعدية لتوقعات التضخم، وقال إن بيان اليوم الخميس سيتم التدقيق فيه لمعرفة المؤشرات التي ستوجه قرارات البنك بشأن سعر الفائدة في المستقبل، بحسب "رويترز".

وقال إركان في مذكرة: "سنحاول فهم العناصر مثل التضخم الرئيسي ومؤشرات التضخم الفرعي وديناميكيات نمو القروض التجارية التي ستكون محور التركيز الرئيسي للبنك المركزي، وما هو المسار النهائي لإجراءات السياسة النقدية الأخيرة".

في الأسبوع الماضي، صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16٪، لكنه قال إنه لن يكون هناك مجال كبير لمزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام، بالنظر إلى ما وصفه بضغط الأسعار العابر على الغذاء والطاقة والواردات الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد