الضعف يطال الليرة التركية ترقباً لتقرير المركزي حول التضخم

شهدت الليرة التركية ضعفاً مقابل الدولار، اليوم الخميس، قبل صدور تقرير البنك المركزي عن التضخم الفصلي، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك توقعاته.

واستقرت الليرة التركية عند 9.5250 أمام العملة الأميركية صباح اليوم، متداولة بمستويات أضعف قليلا من إغلاق عند 9.4920. وفقدت العملة حوالي 22٪ من قيمتها هذا العام حتى الآن.

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في تقريره الأخير في يوليو، توقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 14.1٪ بنهاية العام. وبلغ معدل التضخم السنوي 19.58٪ في سبتمبر.

وتوقع إنفر إركان، كبير الاقتصاديين في تيرا يتريم، مراجعة تصاعدية لتوقعات التضخم، وقال إن بيان اليوم الخميس سيتم التدقيق فيه لمعرفة المؤشرات التي ستوجه قرارات البنك بشأن سعر الفائدة في المستقبل، بحسب "رويترز".

وقال إركان في مذكرة: "سنحاول فهم العناصر مثل التضخم الرئيسي ومؤشرات التضخم الفرعي وديناميكيات نمو القروض التجارية التي ستكون محور التركيز الرئيسي للبنك المركزي، وما هو المسار النهائي لإجراءات السياسة النقدية الأخيرة".

في الأسبوع الماضي، صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16٪، لكنه قال إنه لن يكون هناك مجال كبير لمزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام، بالنظر إلى ما وصفه بضغط الأسعار العابر على الغذاء والطاقة والواردات الأخرى.