الين واليورو تحت الضغط قبيل اجتماعات البنوك المركزية

تباطأ الين واليورو في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، حيث يبحث المتداولون عن محفزات محتملة من اجتماعات السياسة التي يعقدها كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي.

واستقر الدولار مقابل الين عند 113.8، ليس ببعيد عن أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 114.69 الذي سجله في 20 أكتوبر، بينما تراجع اليورو 0.1% إلى 1.1591 دولارًا متجهًا إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا عند 1.1523 دولار، الذي سجله أيضًا في وقت سابق هذا الشهر.

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وخسر الدولار الأسترالي 0.3٪ إلى 0.7491 دولار أميركي، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أشهر بعد أن رفض البنك المركزي شراء سندات حكومية في قلب برنامج التحفيز، على الرغم من أن العوائد كانت أعلى بكثير من هدفه البالغ 0.1٪. وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات، بعد يوم من زيادة مفاجئة في التضخم الأساسي أثارت تكهنات برفع أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان السياسة النقدية ثابتة اليوم الخميس، ويتوقع أيضًا أن يظل التضخم أقل من هدفه البالغ 2٪ لمدة عامين آخرين على الأقل، مما يعزز رهانات السوق على أنه سيتخلف عن البنوك المركزية الأخرى في التراجع عن سياسة الأزمات.

كما يجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم أيضاً، حيث يترقب المستثمرون موقفه بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين العالمية، وأي إشارة بشأن التوقعات حول موقفه شديد التيسير. وفي حين أن القرارات الرئيسية بشأن التحفيز الطارئ للبنك المركزي الأوروبي سيتم تحديدها في اجتماع ديسمبر، إلا أن الارتفاع الأخير في توقعات رفع سعر الفائدة جعل التجار يبحثون عن أي أدلة من اجتماع اليوم.