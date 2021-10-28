اليورو ينخفض 0.2% قبل اجتماع المركزي الأوروبي

انخفض اليورو إلى ما دون 1.16 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الذي يترقبه المستثمرون لمعرفة آراء صناع القرار بشأن توقعات التضخم.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.1586 دولار . ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار وسجل 93.94.

مادة اعلانية

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 113.71 مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في أربعة أعوام.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7512 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع زيادة العائد على السندات الأسترالية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019.

وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين 4% إلى 60845 دولارا بعد تراجعها عن مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر تشرين الأول.