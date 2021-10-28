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اليورو ينخفض 0.2% قبل اجتماع المركزي الأوروبي

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عملات أجنبية

اليورو ينخفض 0.2% قبل اجتماع المركزي الأوروبي

اليورو يهبط إلى 1.1586 دولار

لندن - رويترز

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انخفض اليورو إلى ما دون 1.16 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الذي يترقبه المستثمرون لمعرفة آراء صناع القرار بشأن توقعات التضخم.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.1586 دولار . ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار وسجل 93.94.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 113.71 مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في أربعة أعوام.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7512 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع زيادة العائد على السندات الأسترالية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019.

وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين 4% إلى 60845 دولارا بعد تراجعها عن مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر تشرين الأول.

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