اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "إنماء الروابي" في  سوق "نمو"

أعلنت "تداول" السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "إنماء الروابي" في نمو – السوق الموازية، اعتباراً من اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

كانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي، على طلب شركة إنماء الروابي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون ريال موزعاً على 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة 10 ريالات للسهم، وتعمل الشركة في عدة أنشطة منها الإنشاءات العامة للمباني السكنية، وغير السكنية مثل المدارس والمستشفيات وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.

وقالت "تداول" السعودية في بيان سابق، إن ذلك يأتي كإدراج مباشر برمز تداول 9521 وبالرمز الدولي SA15D07KKOH6، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.