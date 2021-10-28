.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة "سوق دبي المالي" تسجل أول خسائر فصلية في 9 سنوات

  • الخط
سوق دبي

شركة "سوق دبي المالي" تسجل أول خسائر فصلية في 9 سنوات

تراجع الإيرادات التشغيلية 50% إلى 30 مليون درهم في الربع الثالث

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت شركة سوق دبي المالي خسائر 600 ألف درهم في الربع الثالث من 2021، مقارنة مع أرباح تبلغ 41 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع رسوم عمولات التداول بـ50% لتسجل 21 مليون درهم.

كما تراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2021.

بدء تمديد ساعات التداول في سوقي أبوظبي ودبي اليوم أسواق المال سوق أبوظبي بدء تمديد ساعات التداول في سوقي أبوظبي ودبي اليوم

وانخفضت أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 68% إلى 38.1 مليون درهم، قياسا على 120.1 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.

وبلغت ربحية السهم 0.5 درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، منخفضة من 1.5 درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج
صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
أسمن سعودي يسير على قدميه.. أسمن سعودي يسير على قدميه.. "شعور لا يوصف"!
صورة تفطر القلب.. لاجئة سورية تبكي مادة يدها لجارتها صورة تفطر القلب.. لاجئة سورية تبكي مادة يدها لجارتها
قبل أن تذهب
مشاهد لأطلال منزل شيخ قبلي في مأرب قصفه الحوثي بصاروخ باليستي
مشاهد لأطلال منزل شيخ قبلي في مأرب قصفه الحوثي بصاروخ باليستي
اكتشف المزيد