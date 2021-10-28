شركة "سوق دبي المالي" تسجل أول خسائر فصلية في 9 سنوات

سجلت شركة سوق دبي المالي خسائر 600 ألف درهم في الربع الثالث من 2021، مقارنة مع أرباح تبلغ 41 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع رسوم عمولات التداول بـ50% لتسجل 21 مليون درهم.

مادة اعلانية

كما تراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2021.

وانخفضت أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 68% إلى 38.1 مليون درهم، قياسا على 120.1 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.

وبلغت ربحية السهم 0.5 درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، منخفضة من 1.5 درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.