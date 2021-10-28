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مبادلة و"غلوبال فاوندريز" تجمعان 2.6 مليار دولار عبر اكتتاب عام

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وول ستريت

مبادلة و"غلوبال فاوندريز" تجمعان 2.6 مليار دولار عبر اكتتاب عام

طلبات بالجملة ترفع سعر الطرح إلى الحد الأقصى للنطاق السعري

دبي - العربية.نت

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جمعت شركة غلوبال فاوندريز GlobalFoundries Inc والمساهم الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار، ما يقرب من 2.6 مليار دولار في طرح عام أولي، قيّم أسهم شركة تصنيع الرقائق عند الحد العلوي للنطاق السعري.

وقالت الشركة إنها ومبادلة باعتا 55 مليون سهم يوم الأربعاء، مقابل 47 دولارا للسهم، بعد تسويقها في نطاق سعري يتراوح بين 42 إلى 47 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية لشركة غلوبال فاوندريز عند 47 دولاراً للسهم، أكثر من 25 مليار دولار بناء على الأسهم القائمة المدرجة في ملفاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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يعد هذا ثالث أكبر طرح في بورصة أميركية هذا العام، حيث تفوق عليه الاكتتاب العام الأولي لشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانغ، بقيمة 4.55 مليار دولار، والطرح الذي أشعل الجدل بين الصين وأميركا، لشركة ديدي غلوبال للنقل التشاركي، بقيمة 4.44 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وباعت شركة غلوبال فاوندريز 33 مليون سهم، بينما باعت شركة مبادلة 22 مليون سهم، وستسيطر مبادلة على أكثر من 89% من أسهم الشركة بعد الطرح العام الأولي.

كما أشارت الصناديق التي تديرها بلاك روك، وكولومبيا مانجمنت، وفيداليتي مانجمنت، إلى الاهتمام بشراء ما مجموعه 1.05 مليار دولار من الأسهم في الطرح كمستثمرين أساسيين. ووافقت سيلفر ليك بشكل منفصل على شراء أسهم بقيمة 75 مليون دولار في الطرح الخاص.

تم إنشاء غلوبال فاوندريز من خلال شراء عمليات التصنيع لشركة Advanced Micro Devices، والمعروفة اختصاراً وبشكل واسع بـ AMD والتي تصنع معالجات تحمل نفس الاسم، في عام 2009، ثم تم دمجها لاحقاً مع شركة تشارترد لأشباه الموصلات السنغافورية.

النقص في الرقائق

تجذب شركة GlobalFoundries مستثمري السوق العامة حيث بلغ الاهتمام بصناعة أشباه الموصلات أعلى مستوياته على الإطلاق، وأدى النقص الناجم عن زيادة الطلب على الإلكترونيات خلال عمليات الإغلاق الوبائي التي سببها فيروس كورونا وعدم كفاية المعروض، إلى جعل مصانع الرقائق أكثر قيمة للاقتصاد.

ووفقاً لنتائج أعمالها، فقد تكبدت غلوبال فاوندريز خسائر صافية خلال النصف الأول من العام، بقيمة 301 مليون دولار رغم إيراداتها البالغة 3 مليارات دولار، مقارنة بخسارة قدرها 534 مليون دولار على 2.7 مليار دولار من الإيرادات قبل عام.

وتقوم GlobalFoundries بتصنيع أشباه الموصلات لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل، وأمازون، وسامسونغ.

يقود الاكتتاب العام كل من مورغان ستانلي، وبنك أوف أميركا، وجي بي مورغان، وسيتي غروب، وكريدي سويس. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم الخميس في بورصة ناسداك.

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