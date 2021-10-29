الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر متأثرا بقوة اليورو وصعود الأسهم

يحوم الدولار قرب أضعف مستوياته في شهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الجمعة، تحت تأثير قوة اليورو فيما يراهن المتعاملون على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية، كما أدى ارتفاع الأسهم إلى تقلص الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى من بينها اليورو، بنسبة 0.1% إلى 93.462، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته المسجلة أمس الخميس عند 93.277، وهو مستوى لم يهبط إليه منذ 27 سبتمبر.

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وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.1666 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.1692 دولار خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين، وهو ملاذ آمن آخر، إذ بلغ 113.595 للدولار، ليواصل التراجع تدريجيا من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبا عند 114.695، والذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7537 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو عند 0.75555 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.7177 دولار، بعد أن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بشكل حاد في أكتوبر.

بالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت إيثر إلى مستوى قياسي بلغ 4400 دولار، في حين صعدت منافستها الأكبر بيتكوين ليجري تداولها قرب 61200 دولار، لكن بانخفاض عن مستواها القياسي الذي بلغ 67016.50 دولار الأسبوع الماضي.