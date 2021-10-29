ثاني أكبر عملة مشفرة تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4400 دولار

وصلت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر بيتكوين رقمها الخاص.

ارتفعت العملة، التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 2.6% إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارا التي بلغتها في 12 مايو.

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وصعدت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وارتفعت إيثر بأكثر من 60% من أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر.

كانت بيتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر، أعلى بـ 1.4% عند 61457 دولارا، بارتفاع قدره 50% تقريبا منذ أواخر سبتمبر.

ومن بين أكثر العملات المشفرة ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، عملة شيبا إينو المرتبطة بالرموز على الإنترنت، والتي ارتفع سعرها بنحو 160% هذا الأسبوع لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.