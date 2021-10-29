.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قطاع التكنولوجيا يضغط على الأسهم الأوروبية

  • الخط
بورصة مدريد
بورصة مدريد
الأسهم الأوروبية

قطاع التكنولوجيا يضغط على الأسهم الأوروبية

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا بعد نزول أسهم الشركات الموردة لـ"أبل" إثر توقعات متشائمة لفترة العطلات من الشركة المصنعة لهواتف آيفون، في حين استمر قلق المستثمرين حيال آفاق السياسة النقدية.

وانخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات إس.تي.ميكرون إلكترونكس وإنفينيون تكنولوجيز وإيه.إس.إم.إل بين 0.3% و1%، بفعل مخاوف مرتبطة بسلاسل الإمداد تسببت في خسارة أبل ستة مليارات دولار في المبيعات الفصلية.

وانخفض مؤشر شركات التكنولوجيا الأوروبي 1%، في حين نزل مؤشر شركات التعدين 0.9%، بعد إعلان جلينكور المدرجة في بريطانيا بيانات الإنتاج.

50 مليون "آيفون" تعيد أبل إلى المركز الثاني بين مصنعي الهواتف قصص اقتصادية أبل 50 مليون "آيفون" تعيد أبل إلى المركز الثاني بين مصنعي الهواتف

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، في ظل قلق عالمي زاد بسبب بيانات أرباح مخيبة للتوقعات من كبرى شركات التكنولوجيا في وول ستريت واستمرار مخاوف التضخم.

وكان سهم دايملر الألمانية المصنعة للسيارات ضمن الأسهم الرابحة وزاد 1.4% بعد تحقيق أرباح فصلية أعلى، رغم انخفاض مبيعات مرسيدس بنز 30% بسبب أزمة الرقائق.

وارتفع سهم سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات 2.7%، بعدما رفعت هدفها لتدفقات السيولة السنوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج
صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد