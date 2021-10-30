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بورصة العراق.. تداول أكثر من ملياري سهم خلال أسبوع

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اقتصاد العراق

بورصة العراق.. تداول أكثر من ملياري سهم خلال أسبوع

مؤشر البورصة العراقية يحقق ارتفاعاً أسبوعياً بـ 0.27%

دبي - العربية.نت

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أعلن سوق العراق للأوراق المالية" البورصة" تداول أكثرمن ملياري سهم خلال جلسات الأسبوع الماضي.

أوضح المديرالتنفيذي للسوق المالية العراقية في بيان أن قيمة الأسهم المتداولة خلال خمس جلسات عقدتها الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من ملياري دينار عراقي.

وبين أن مؤشر التداول لأول جلسة من الأسبوع أغلق عند 587.24 نقطة، بينما أغلق المؤشر في آخر جلسات الأسبوع على 588.84 نقطة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 0.27%.

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