بورصة العراق.. تداول أكثر من ملياري سهم خلال أسبوع

أعلن سوق العراق للأوراق المالية" البورصة" تداول أكثرمن ملياري سهم خلال جلسات الأسبوع الماضي.

أوضح المديرالتنفيذي للسوق المالية العراقية في بيان أن قيمة الأسهم المتداولة خلال خمس جلسات عقدتها الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من ملياري دينار عراقي.

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وبين أن مؤشر التداول لأول جلسة من الأسبوع أغلق عند 587.24 نقطة، بينما أغلق المؤشر في آخر جلسات الأسبوع على 588.84 نقطة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 0.27%.