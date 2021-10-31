سهم أرامكو يحقق هدف المملكة.. قيمة الشركة تفوق تريليوني دولار

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد على انخفاض، إذ واصل المؤشر السعودي تراجعه للجلسة الثالثة مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد أن وصل المؤشر السعودي إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

رغم ذلك ظل سهم أرامكو السعودية مرتفعاً بعد ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية، لتحقق الشركة أكثر من قيمتها المستهدفة فوق تريليوني دولار.

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وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث في مقابلة مع "العربية"، إن أرامكو تحرص على سياسة التوزيعات المستقرة التي تشكل حاليا 80% من الأرباح.

تراجع المؤشر السعودي 0.47% متأثرا بتراجع 1.7% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة.

وأعلنت شركة البتروكيماويات العملاقة يوم الخميس صافي ربح بلغ 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار) ارتفاعا من 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها لم تصل لمتوسط تقديرات أربعة محللين جمعتها رفينيتيف والبالغ 6.1 مليار ريال.

غير أن منتج النفط السعودي أرامكو أغلق على ارتفاع بنسبة 0.4%، بعد ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام وحجم المبيعات لتتجاوز توقعات المحللين.

وقفز صافي دخل أرامكو إلى 30.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من 11.8 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عملاق النفط بما يزيد على 8% هذا العام إلى قيمة سوقية تزيد قليلا على تريليوني دولار، وهو هدف سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل الطرح العام الأولي للشركة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بانخفاض 1.7% لسهم ألفا ظبي القابضة و0.1% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

وارتفع مؤشر دبي 0.1% مدعوما بزيادة 0.8% لسهم شركة إعمار العقارية و10.4% لسهم داماك العقارية.

وقالت داماك يوم الخميس، إن مجلس إدارتها أوصى بالإجماع صغار حملة أسهم الشركة بقبول عرض مؤسسها حسين سجواني شراء حصصهم وإلغاء إدراج الشركة في البورصة، وإذا قبلوا بذلك سيحصل صغار حملة الأسهم، ومنهم بلاك روك وستيت ستريت وشركات أخرى، على 1.4 درهم (0.38 دولار) للسهم وفقا للعرض.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8% بعد أن صعد 1.3% في الجلسة السابقة.

ويوم الخميس، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.