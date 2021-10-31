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"البلاد المالية" تعلن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الصكوك السيادية"

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البلاد المالية مناسبة
شركة البلاد المالية
سوق السعودية

"البلاد المالية" تعلن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الصكوك السيادية"

التوزيعات على 19 مليون وحدة قائمة بواقع 0.0401 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البلاد المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر أكتوبر 2021 بقيمة 761.187 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التوزيعات النقدية على أساس 19 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.0401 ريال لكل وحدة.

وتبلغ نسبة التوزيع 0.42% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ الخميس 28 أكتوبر 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.

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