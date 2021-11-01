.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان تسجل مكاسب قوية بدعم من نتائج الانتخابات

  • الخط
بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تسجل مكاسب قوية بدعم من نتائج الانتخابات

الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فاز بأغلبية في الانتخابات

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

بلغت أسعار الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في شهر، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات استقرار الحكومة والمزيد من التحفيز المالي، بعد أن فاز الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

وحقق مؤشر نيكاي أكبر مكاسبه في أكثر من أربعة أشهر بزيادة 2.61% إلى 29647 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.18%، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 2044.72 نقطة.

احتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بزعامة كيشيدا بالأغلبية في مجلس النواب، في انتخابات برلمانية أجريت أمس الأحد، ومن المتوقع أن يطرح ميزانية إضافية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد