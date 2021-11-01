أسهم اليابان تسجل مكاسب قوية بدعم من نتائج الانتخابات

بلغت أسعار الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في شهر، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات استقرار الحكومة والمزيد من التحفيز المالي، بعد أن فاز الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

وحقق مؤشر نيكاي أكبر مكاسبه في أكثر من أربعة أشهر بزيادة 2.61% إلى 29647 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر.

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وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.18%، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 2044.72 نقطة.

احتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بزعامة كيشيدا بالأغلبية في مجلس النواب، في انتخابات برلمانية أجريت أمس الأحد، ومن المتوقع أن يطرح ميزانية إضافية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.