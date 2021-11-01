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المستشار المالي يعلن سعر الطرح أسهم "جروب فايف السعودية" في "نمو"

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جروب فايف مناسبة
شركة جروب فايف السعودية للأنابيب
سوق السعودية

المستشار المالي يعلن سعر الطرح أسهم "جروب فايف السعودية" في "نمو"

فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 14 نوفمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 35 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت "الدخيل المالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 14 نوفمبر 2021، وتنتهي يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.

وكانت مجموعة الدخيل المالية السعودية، قد أعلنت عن طرح أسهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

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وكشف المستشار المالي للشركة "مجموعة الدخيل" عن نية الشركة طرح 2.8 مليون سهم عادي تمثل 10%، من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

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