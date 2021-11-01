بقيادة تسلا.. مؤشرات وول ستريت عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة يوم الاثنين بقيادة مكاسب لسهم تسلا وأسهم شركات الطاقة في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، إضافة إلى تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل صوب إبطاء مشتريات السندات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 35833.65 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 5.24 نقطة أو 0.11% إلى 4610.62 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.87 نقطة أو 0.28% إلى 15541.26 نقطة.

وفي وقت تترقب فيه الأسواق تحركات أسعار الفائدة عالميا، توقع وائل مكارم كبير استراتيجيي الأسواق في Exness في مقابلة مع "العربية" أن تدعو الأرقام الاقتصادية الضعيفة في بريطانيا، بنك إنجلترا للتأني في رفع الفائدة على الجنيه الإسترليني.