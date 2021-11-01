"كيبكو" الكويتية ترفع رأسمالها 32% عبر طرح 640 مليون سهم جديد

دعت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، مساهميها الحاليين للمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال، الذي سيتم عبر إصدار 640 مليون سهم جديد تشكل 32% من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع للشركة البالغ 200 مليون دينار كويتي (661.6 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إنه من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة (كيبكو) في الأول من نوفمبر وتنتهي يوم 21 نوفمبر وبسعر طرح يبلغ 125 فلسا للسهم الواحد بما في ذلك القيمة الاسمية بواقع 100 فلس للسهم وعلاوة إصدار بقيمة 25 فلسا.

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وأضافت أن مجلس الإدارة وافق في اجتماع له في شهر أغسطس الماضي على رفع رأس المال معلنا عن عزم الشركة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون دينار (661.6 مليون دولار) إلى 264 مليون دينار (873.3 مليون دولار) إذ تم منذ ذلك الحين العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات الرقابية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة فيصل العيار قوله إن قرار زيادة رأس مال الشركة يأتي في إطار استراتيجية الشركة طويلة الأجل لتعزيز وتنمية محفظة الشركة من الشركات.

وأوضح العيار أن الشركات التابعة الرئيسية الناشطة في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين تعمل على زيادة رأس مالها أيضا وتتطلع إلى دعم التوسع الذي تنفذه هذه الشركات على صعيد أنشطتها مضيفا أن هذه الخطوة في مسيرة الشركة توفر القدرة للمحافظة على هيكل رأس المال المتوازن.

ومجموعة شركة مشاريع الكويت (كيبكو) لديها أصول موحدة تحت إدارتها تبلغ 33 مليار دولار وتمتلك المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة والتربية والتعليم.