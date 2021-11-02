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أسهم دبي تقفز 3.2% إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2018

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سوق دبي

أسهم دبي تقفز 3.2% إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2018

بعد الإعلان عن خطة لإدراج شركات حكومية

دبي - العربية.نت

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قفز مؤشر سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.18% ليصل إلى 2,973.34 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2018، أي خلال أكثر من 3 سنوات.

يأتي هذا الارتفاع الكبير وسط ارتفاع كبير في التداولات التي وصل حجمها مع منتصف التعاملات إلى 808.6 مليون درهم، بعد التداول على 550 مليون سهم.

وتصدر سهم سوق دبي المالي قائمة الأكثر ارتفاعا بالسوق بعدما قفز بنسبة 14.15% إلى 1.21 درهم، فيما سيطرة أسهم شركة إعمار على نشاط السوق، وارتفعت بنسبة 4.9% لتصل إلى 4.26 درهم.

يأتي هذ الأداء بعد الإعلان أمس عن إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم، وآخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بسوق دبي.

وأعلن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، اعتماد اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي توجهات تستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم، بجانب إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

وقال طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM Capital إن القرارات التي أعلنتها دبي أمس تمثل تغييرا للتوجهات نحو الأسواق وأهميتها الآن لدبي.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن سوق أبوظبي ارتفع 55% منذ بداية العام، لكن سوق دبي ارتفع 18% فقط منذ بداية العام بتأثير أسهم محدودة.

وأشار إلى أن القرارات المعلنة تعني تغيرا جذريا يلمس أهم نقاط ضعف سوق دبي، والنقطة الأولى هي معنويات المتداولين. وتابع: "يمكن الاقتصاد تحسن وتعافى لكن لم ينعكس ذلك على سوق المال".

وأوضح أن "الأسواق يجب دائما أن تكون مرآة للاقتصاد ولكي تكون كذلك يجب أن تكون هناك شركات مدرجة تمثل القطاعات الحيوية.. القطاعات الحيوية متواجدة بشركات تابعة للحكومة.. والتوجه لإدراج عشر شركات (حكومية وشبه حكومية) سيزيد عمق السوق ويزيد قدرة السوق على تحقيق العمق التنوعي للمستثمر الأجنبي".

وذكر أن تقييم معظم الشركات الجيدة في دبي أقل من مثيلتها في أبوظبي والسعودية والسبب هو تراجع السيولة وأحجام التداول ضعيفة، وهو المشكلة التي سينهيها تواجد صانع سوق.

وأفاد أن الأسهم الجيدة في سوق دبي سعرها أقل بما يتراوح بين 20 و30% عن نظيرتها في أبوظبي وأقل بـ 40% عن سوق السعودية.

وأوضح أن سوق دبي قد يشهد حركة تصحيح على المدى القصير بعد ارتفاعات مدعومة بالقرارات الجديدة، لكن على المدى المتوسط والطويل سيرتفع السوق لكي يوائم التقييمات العادلة له.

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