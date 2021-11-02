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أسهم اليابان تغلق على انخفاض قبيل اجتماع الفيدرالي الأميركي

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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على انخفاض قبيل اجتماع الفيدرالي الأميركي

انخفض المؤشر نيكاي 0.43%

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء وسط إحجام من المستثمرين قبيل اجتماع هام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي قد يكشف المزيد من خططه لتقليص إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.43% إلى 29520.90 نقطة، وذلك بعد يوم من تحقيقه أكبر مكاسب يومية منذ يونيو/ حزيران بعد فوز انتخابي قوي للائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% إلى 2031.67 نقطة. ومن المقرر يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، غدا الأربعاء، والذي ستكون الأسواق اليابانية مغلقة فيه بمناسبة عطلة رسمية.

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