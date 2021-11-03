.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدولار يستقر والأنظار تتجه لاجتماع الفيدرالي

  • الخط
الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يستقر والأنظار تتجه لاجتماع الفيدرالي

مؤشر الدولار يستقر عند 94.11

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

يحوم الدولار بالقرب من ذرى سجلها في الآونة الأخيرة مقابل اليورو والين، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء تقليص التحفيز الخاص بفترة الجائحة، وطريقة تعامل رئيسه جيروم باول مع الضغوط التضخمية.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 94.11، قريبا من ذروة عام 2021 البالغة 94.563 والتي سجلها الشهر الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار أيضا عند 1.1579 دولار، قرب المستوى المتدني البالغ 1.1522 المسجل في أكتوبر والذي كان أقوى مستوى للدولار منذ يوليو 2020.

بايدن يبحث عن بديل لرئاسة "الفيدرالي" مع قرب نهاية ولاية باول قصص اقتصادية الفدرالي الأميركي بايدن يبحث عن بديل لرئاسة "الفيدرالي" مع قرب نهاية ولاية باول

وجرى تداول الدولار مقابل 113.94 ين، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.

وتراجع الدولار الأسترالي 1.2% مقابل الدولار الثلاثاء، واستقر اليوم عند 0.7448 دولار. كما انخفض نظيره النيوزيلندي 1% لكنه تلقى دعما اليوم من بيانات توظيف قوية وحام عند 0.7134 دولار، مرتفعا 0.3%.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3606 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد