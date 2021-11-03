الدولار يستقر والأنظار تتجه لاجتماع الفيدرالي

يحوم الدولار بالقرب من ذرى سجلها في الآونة الأخيرة مقابل اليورو والين، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء تقليص التحفيز الخاص بفترة الجائحة، وطريقة تعامل رئيسه جيروم باول مع الضغوط التضخمية.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 94.11، قريبا من ذروة عام 2021 البالغة 94.563 والتي سجلها الشهر الماضي.

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ومقابل اليورو، استقر الدولار أيضا عند 1.1579 دولار، قرب المستوى المتدني البالغ 1.1522 المسجل في أكتوبر والذي كان أقوى مستوى للدولار منذ يوليو 2020.

وجرى تداول الدولار مقابل 113.94 ين، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.

وتراجع الدولار الأسترالي 1.2% مقابل الدولار الثلاثاء، واستقر اليوم عند 0.7448 دولار. كما انخفض نظيره النيوزيلندي 1% لكنه تلقى دعما اليوم من بيانات توظيف قوية وحام عند 0.7134 دولار، مرتفعا 0.3%.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3606 دولار.