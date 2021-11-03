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الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي

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الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، قبيل قرار مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إذ يترقب المستثمرون أي إشارات عن خططه بشأن تقليص إجراءات التحفيز المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وسط دلائل على ارتفاع التضخم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 1767.20 دولار للأوقية.

قال بيتر فرتيج المحلل لدى كوانتيتيتيف كوموديتي ريسرش: "الأسواق تتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدء تقليص التحفيز اعتبارا من اليوم، كما تستوعب رفع الفائدة في العام المقبل ليس فقط من جانب الفيدرالي ولكن أيضا من جانب المركزي الأوروبي".

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سيعلن الفيدرالي قراره المرتقب الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وتترقب الأسواق كذلك اجتماع بنك إنجلترا المركزي غدا الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن البطالة ليس من المتوقع أن تكون ارتفعت بدرجة كبيرة، مما عزز من توقعات رفع الفائدة.

وتراوحت أسعار الذهب بين خسائر محدودة ومكاسب هذا الأسبوع. وقال محللون إن قرار المركزي الأميركي قد يكون الحدث الذي يدفع الأسعار خارج هذا النطاق المحدود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.54 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6% إلى 1044.27 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2021.71 دولار.

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