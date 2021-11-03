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المؤشر الفرنسي "كاك 40" يسجل أول إغلاق قياسي منذ عصر الـ"دوت كوم"

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بورصة باريس
بورصة باريس
الأسهم الأوروبية

المؤشر الفرنسي "كاك 40" يسجل أول إغلاق قياسي منذ عصر الـ"دوت كوم"

دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر "كاك 40" الفرنسي أول إغلاق قياسي له منذ عصر الـ"دوت كوم"، مدعوماً بازدهار الطلب على السلع الفاخرة وانتعاش أسهم الطاقة والبنوك.

ارتفع مؤشر "كاك 40" بنسبة 0.5٪ إلى 6927.03 نقطة بعد إغلاق جلسة أمس الثلاثاء في باريس، متجاوزًا الذروة المحددة في سبتمبر 2000.

ومثلت الأسهم الفاخرة LVMH و Hermes و Kering حوالي ربع التقدم الذي أحرزه CAC 40 بنسبة 25٪ خلال العام الجاري، في حين أن الارتفاع في أسعار الطاقة عزز أسهم TotalEnergies، مما جعلها ثاني أكبر مساهم بشكل عام بعد LVMH.

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وقفزت أسهم البنوك مثل BNP Paribas و Societe Generale، بالإضافة إلى شركة L’Oreal لصناعة مستحضرات التجميل، وشركة المعدات الكهربائية Schneider Electric، هذا العام أيضًا.

وكانت نهضة CAC 40 قد بدأت منذ وقت طويل، إذ أنه أحد أفضل المؤشرات أداء من بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا الغربية هذا العام، لكنه استغرق وقتًا أطول من المؤشرات القياسية الألمانية والسويسرية لاستعادة سجله. كما وصل مؤشر Stoxx Europe 600 الأوسع نطاقا إلى مستوى قياسي هذا العام.

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