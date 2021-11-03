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تغطية اكتتاب المؤسسات 136 مرة في طرح "النايفات".. وسعر الطرح 34 ريالاً للسهم

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شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل "النايفات"
سوق السعودية

تغطية اكتتاب المؤسسات 136 مرة في طرح "النايفات".. وسعر الطرح 34 ريالاً للسهم

انطلاق اكتتاب الأفراد يوم الأحد 7 نوفمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي وشركة جي إي بي كابيتال وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية المشاركين في الطرح العام الأولي لشركة النايفات للتمويل "النايفات"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 34 ريالا سعوديا للسهم الواحد، بتغطية بلغت 136 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وذكرت الشركات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الأحد 7 نوفمبر 2021، وتستمر حتى يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، وذلك بتخصيص 3.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ويعني تحديد سعر الطرح عند 34 ريالاً للسهم أن القيمة السوقية لشركة "النايفات" عند الإدراج تصل إلى 3.4 مليار ريال (907 ملايين دولار).

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كان مديرو الاكتتاب في أسهم شركة النايفات للتمويل "النايفات"، قد أعلنوا عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 29-34 ريالا للسهم الواحد وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وتستهدف الشركة طرح 35 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 35% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المصدرة التابعة للمساهمين البائعين.

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