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رقم ضخم لتوزيعات أرباح بورصة مصر في 10 أشهر

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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

رقم ضخم لتوزيعات أرباح بورصة مصر في 10 أشهر

بلغت نحو 16.66 مليار جنيه

القاهرة - العربية.نت

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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت 16.665 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

ووفق البيانات، فقد قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت نحو 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير لماضي، مقابل نحو بلغت نحو 49 مليون جنيه في شهر فبراير من العام الحالي.

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كما بلغت التوزيعات نحو 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و600 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي.

وفق التقرير، فقد بلغت توزيعات الأرباح خلال شهر أغسطس الماضي نحو 611 مليون جنيه، و225 مليون جنيه خلال سبتمبر، و 2.112 مليار جنيه حتى يوم 10 من شهر أكتوبر الحالي.

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