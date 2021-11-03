.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سهم "لوفتهانزا" يقفز 5% بعد أول أرباح منذ جائحة كورونا

  • الخط
لوفتهانزا
لوفتهانزا
طيران

سهم "لوفتهانزا" يقفز 5% بعد أول أرباح منذ جائحة كورونا

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية جديدة مدعومة بنتائج الشركات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية، يوم الأربعاء، إذ عوضت نتائج إيجابية لأعمال الشركات في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار المعادن، إثر تراجع أسهم قطاع النفط.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0824 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت الأسهم العالمية على ارتفاعات قياسية، ترقباً لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لإجراءات التحفيز المرتبط بجائحة فيروس كورونا.

كما ارتفع سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 0.7%، بعدما أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية وإن كانت قد كررت تحذيرها من أزمة الرقائق العالمية.

أسعار المنازل في السعودية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات الأسواق العقارية عقارات السعودية أسعار المنازل في السعودية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

صعد سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 5.2% بعد أن عادت لتحقيق أرباح لأول مرة منذ الجائحة.

وقادت أسهم التعدين الخسائر على المؤشر، منخفضة 1.8% مع تراجع أسعار الخام، بعد أن أشارت بيانات من قطاع النفط إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع تزايد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد